© Bénin : L'Assemblée Nationale célèbre Adrien Houngbédji

Au Bénin, l’actuel Président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a célébré ce mercredi les mérites de Me Adrien Houngbédji, ancien Président de l’Assemblée nationale. C’est notamment pour sa contribution exceptionnelle à l’instauration et à la modernisation de l’institution parlementaire.

Assemblée Nationale du Bénin : Louis Vlavonou rend hommage à Adrien Houngbédji

La cérémonie d’hommage à Adrien Houngbédji s’est déroulée au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, capitale du Bénin ce mercredi 4 janvier 2026. Elle a réuni des personnalités politiques, des amis et des proches de l’illustre dédicataire. Dans son discours, le Président Vlavonou a salué la rigueur et l’attachement aux procédures du Président Houngbédji, qui a présidé l’Assemblée nationale à trois reprises, dans des contextes politiques exigeants.

« Le Président Houngbédji est une icône authentique de notre démocratie. Il a démontré que la force d’un Président d’Assemblée nationale réside moins dans l’éclat des postures que dans la constance du respect des règles », a déclaré Louis Vlavonou, actuel président de l’Assemblée Nationale.

Très ému, Adrien Houngbédji a remercié le Président Vlavonou et l’Assemblée nationale pour cet hommage. Dans son discours, l’homme célébré a rappelé son parcours parlementaire, marqué par des moments de délices et d’amertumes. Il a également souligné l’importance de la solidarité et de l’écoute dans l’exercice de la fonction de Président de l’Assemblée nationale particulèriement au Bénin.

La cérémonie a également été marquée par la remise d’un ouvrage-témoignage, de cadeaux et d’un trophée en guise d’hommage au Président Adrien Houngbédji. Un moment de reconnaissance et de célébration d’un homme qui a durablement marqué l’histoire parlementaire du Bénin.