Bénin : deux ministres démissionnent du Gouvernement

Au Bénin, deux ministres quittent le gouvernement du président Patrice Talon à quelques mois de la fin du mandat. Ces démissions interviennent après les élections législatives qui ont consacré l’élection de certains membres de l’exécutif. Le cumul de poste électif et nominatif étant interdit au Bénin, ils sont contraints de faire un choix.

Député ou ministre ? Deux ministres élus ont déjà fait leur choix. Les ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Éléonore Yayi Ladékan), puis du Tourisme, de la Culture et des Arts (Jean-Michel Abimbola), ont exprimé au chef de l’État leur volonté de siéger à l’Assemblée nationale. Ils ont présenté leur démission au chef de l’État, qui en a pris acte. Pour le moment, le président de la République s’est abstenu de nommer de nouvelles personnes pour procéder aux remplacements.

Le Chef du Gouvernement, Patrice Talon, a opté pour une gestion par intérim. Il a désigné des intérimaires ainsi qu’il suit :

le ministre de la Santé assurera l’intérim du ministre de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ;

le ministre de l'Industrie et du Commerce sera chargé du portefeuille

du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Jean-Michel Abimbola, désormais ancien ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, est élu député sur la liste de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) dans la 22e circonscription électorale. Quant à Éléonore Yayi Ladékan, elle a été élue sur la liste du parti Bloc républicain (BR) dans la 10e circonscription électorale.

Opter pour l’Assemblée nationale au détriment du poste ministériel est une décision qui a certainement pris en compte les éventuels bouleversements à venir. Face aux incertitudes que présentent tout changement de régime, une sécurité de 7 ans au poste à l’Assemblée nationale est peut-être meilleure. Toutefois, il convient de souligner que la législation béninoise autorise le retour à l’Assemblée nationale de tout ministre préalablement élu et qui perd son poste au sein du gouvernement.