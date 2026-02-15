© Bénin : Luc Gnacadja, nouveau Maire de Cotonou

La capitale économique du Bénin est un nouveau maire. Pour les sept prochaines années, le conseil municipal de la ville sera dirigé par Luc Gnacadja. Élu sur la liste du parti Union progressiste le Renouveau (UP-R), il succède à Luc Atrokpo. Sur la liste des profils pressentis au poste de maire, l’ancien maire Luc Atrokpo conservait ses chances d’être plébiscité. L’actuel ministre du Cadre de vie, Josée Tonato, était aussi annoncé.

Bénin : Luc Gnacadja succède à Luc Atrokpo à la mairie de Cotonou

Luc Gnacadja désigné maire de la ville de Cotonou. Conformément au Code électoral en vigueur, il a été choisi parmi les 34 conseillers de son parti pour prendre les rênes de la ville économique. Dans sa mission, il sera assisté de trois adjoints au maire. Il s’agit respectivement de :

Arlette Bello Zaizonou (Première adjointe au maire) ;

Gatien Adjagboni (Deuxième adjoint au maire) ;

Françoise Irène Behanzin (Troisième adjointe au maire).

Ancien ministre de l’Environnement, du Logement et de l’Urbanisme sous le régime de feu Mathieu Kérékou, Luc Gnacadja a été moins vu sur la scène politique ces dernières années. Candidat malheureux à l’élection présidentielle de mars 2006, il est crédité d’une carrière internationale bien fournie. Il a été deuxième secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNULCD), de 2007 à 2013. Concepteur du concept de « neutralité en matière de dégradation des terres », il est le fondateur et directeur du groupe de réflexion et d’action GPS-Development (Gouvernance et politiques pour le développement durable).

Il prend la tête d'une ville en pleine métamorphose physiques. Cotonou est aujourd'hui classée parmi les villes plus propres d'Afrique. Mais des défis restent à relever. Entre continuité et de nouvelles solutions pour résoudre les problèmes qui perdurent, le nouveau maire de Cotonou peut compter sur son expérience.