Bénin : La Cheffe Keith Sonon s’attire la foudre des béninois

Alors qu’elle était en décembre dernier l’héroïne de tout un peuple, la cheffe béninoise Keith Vanessa Yabo Sonon, est au bord du gouffre. Son récent entretien dans lequel elle a abordé sa vie privée, créé la polémique au Bénin ces derniers jours. Face à l’ampleur des critiques, Keith Sonon a décidé de sortir de silence dans la soirée de ce lundi 16 février 2026.

Bénin : polémique homme idéal, la cheffe Keith Sonon s’excuse publiquement

Devenue une figure emblématique révélée au grand public par son marathon culinaire inscrit au Guinness World Records en décembre 2025, la cheffe Keith Sonon a pris la parole ce lundi après plusieurs jours de controverse sur les réseaux sociaux. En cause, un extrait de son passage sur PodLab Studio dans lequel elle évoquait ses attentes vis-à-vis d’un futur partenaire.

Dans la séquence devenue virale, elle déclarait : « La personne qui est en face de moi doit être en mesure de m’offrir 4 ou 5 fois ce que je suis en mesure de m’offrir moi-même. Si en un mois, j’ai l’habitude de voyager une fois, il doit être en mesure de me faire voyager 2 ou 3 fois dans le mois ». Ces propos déchirent la toile au Bénin depuis quelques jours. Ils ont suscité une vague de réactions contrastées entre critiques, moqueries et messages de soutien.

Face à l’ampleur de la polémique, Keith Sonon a publié un long message ce lundi sur sa page Facebook. Elle a tenu à exprimer des regrets à l’endroit de ses soutiens. « Je viens respectueusement et humblement présenter mes excuses à vous de ma tribu qui avez été heurtés par les séquences décontextualisées. », a-t-elle écrit.

Dans sa publication, la cheffe Keith Sonon a expliqué que l’entretien accordé au média béninois était une discussion de plus de quatre heures, structurée en deux volets : l’un consacré à son parcours professionnel, l’autre à sa personne. Selon elle, la controverse actuelle trouve son origine dans la diffusion de passages sortis de leur contexte. « Malheureusement (…) je remarque ici une avalanche d’indignation, du fait, en priorité, des séquences décontextualisées qui ont été publiées », a-t-elle déploré, invitant le public à suivre l’intégralité de l’entretien.