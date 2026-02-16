Présidentielle 2026 : une mission d’évaluation du NDI au Bénin

Au Bénin, à deux mois de l’élection présidentielle prévue pour le 12 avril 2026, le National Democratic Institute (NDI) a annoncé ce lundi 16 février 2026 le déploiement d’une mission d’évaluation préélectorale au pays dirigé par le Président Patrice Talon.

Bénin : une mission d’évaluation du NDI débarque à moins de deux mois de la présidentielle

Comme annoncé par le National Democratic Institute (NDI), la délégation se rend au Bénin à compter de ce lundi 16 au 20 février. L’objectif, analyser l’environnement électoral et rencontrer l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral, y compris les autorités, les partis politiques et les organisations de la société civile à moins de deux mois de l’élection présidentielle.

La mission du NDI est composée de personnalités de haut niveau, incluant d’anciens chefs d’État et des experts internationaux spécialisés dans les élections. Il faut notifier que l’objectif principal de la mission du NDI au Bénin est d’apprécier l’état d’avancement des préparatifs en vue de l’élection présidentielle d’Avril 2026. Il s’agit aussi de mesurer la qualité du climat politique, la liberté d’expression et les conditions de participation de toutes les parties prenantes.

Le communiqué du NDI souligne que cette initiative s’inscrit dans l’engagement de l’organisation en faveur de scrutins transparents, inclusifs et crédibles, conformes aux standards internationaux. Et ceci, dans un contexte où le Bénin s’apprête à vivre une transition politique importante à l’issue du second mandat constitutionnel du président en exercice.

Les conclusions de la mission seront rendues publiques à l’issue des travaux. Ces conclusions permettront de jeter une première image de l’environnement électoral béninois à quelques semaines du premier tour du scrutin.