Bénin – coup d’État manqué : Tiani se défend

À la suite de la tentative de coup d’État au Bénin, des soupçons ont indexé les autorités du Niger. Aucune voix officielle du Bénin n’a évoqué officiellement et directement une implication du Niger dans ce qui est arrivé. Mais dans certains narratifs sur les réseaux sociaux, le Niger n’a pas été épargné de l’idée d’une possible complicité. Face aux suspicions, le général Tiani apporte une réponse.

Tentative de coup d’État au Bénin : le Niger impliqué ? Tiani répond

« Nous ne connaissions pas Pascal Tigri, même pas de nom, avant le 7 décembre 2025. Dieu nous est témoin », a lancé le président nigérien. Il a juré que le Niger n’a rien à voir avec la tentative de coup d’État dirigée contre le régime de Patrice Talon le dimanche 7 décembre 2025. Sur les arguments avancés par ceux qui soupçonnent le Niger, le général Tiani s’explique.

Dans les narratifs, certains indiquent que le Niger aurait enlevé le conteneur qui a barricadé sa frontière avec le Bénin pour faciliter la fuite de Pascal Tigri. Mais selon Tiani, il n’en est rien. Selon ses dires, le conteneur a été enlevé suite à une décision de justice. Il explique que le propriétaire du conteneur a eu gain de cause dans un bras de fer judiciaire qui oblige l’État à lui verser de l’argent si le conteneur ne lui est pas restitué. C’est donc par respect de la décision de justice que le conteneur a été débarrassé et remplacé par un autre moyen. Le président nigérien martèle qu’il ne s’agit nullement d’une stratégie pour favoriser Tigri dans ses déplacements.

Sur l’itinéraire qu’aurait emprunté Pascal Tigri, le général Abdourahamane Tiani relève des incohérences. Il trouve invraisemblable qu’un élément des forces spéciales comme Pascal Tigri décide de fuir par la frontière nigérienne qui est à plus de 800 kilomètres de Cotonou, alors qu’il est tout près du Nigeria. « Il pouvait s’exfiltrer par là, ou encore par la frontière togolaise », a-t-il déclaré.

Pascal Tigri logé dans la zone ministérielle à Niamey ?

Selon certaines sources, Pascal Tigri aurait rejoint Niamey à bord d’un avion appartenant à un homme d’affaires burkinabè. Selon les mêmes sources, il serait logé dans la zone ministérielle non loin de la résidence du Premier ministre. « Est-ce que le Premier ministre loge dans la zone ministérielle ? Ce sont des aberrations », a dit le général Tiani. Il rejette avec force la prétendue implication de son pays dans cette tentative de coup d’État.

Ce que l’on sait de la tentative de coup d’Etat

Les faits remontent au dimanche 7 décembre 2025. Surprise générale : réveillés par des coup de feu, les Béninois découvrent à la télévision nationale un groupe de militaires qui annoncent avoir renversé le président Patrice Talon. A la tête du groupe, on découvre le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Redoutable membre des Forces spéciales, il est identifié comme le principal meneur du coup.

Selon le récit fait par les autorités, le plan du groupe consistait d’abord à neutraliser certains hauts gradés de l’armée, comme le général Bertin Bada et le général Abou Issa, afin de fragiliser le commandement militaire. Les mutins, partis de la base de Togbin avec armes et blindés, ont ensuite attaqué la résidence présidentielle où ils ont été repoussés par la Garde républicaine après de violents affrontements. Ils ont tenté de contrôler la Télévision nationale pour diffuser leur message, mais ont été rapidement délogés par les forces loyales.

Face à la persistance des mutins, l’armée béninoise, appuyée par la CEDEAO et notamment par le Nigeria et la Côte d’Ivoire, a mené des opérations ciblées pour neutraliser leurs moyens, tout en évitant des pertes civiles. Les officiers retenus en otage ont pu être libérés, et la base de Togbin reprise. Le gouvernement a ensuite honoré la mémoire des victimes, soutenu les blessés et annoncé des enquêtes pour identifier les responsables. A date, Pascal Tigri est toujours en cavale. Plusieurs personnes ont été déjà arrêtées et font face à la justice.