© Bénin : le BUS lancé pour porter Romuald Wadagni au pouvoir

Au Bénin, à deux mois de l’élection présidentielle, la plateforme Bénin Uni et Solidaire (BUS) a été officiellement lancée. L’objectif est fédérer tous les mouvements et associations qui soutiennent la candidature de Romuald Wadagni à l’élection présidentielle d’avril prochain.

Présidentielle au Bénin : le BUS réunit les militants de Romuald Wadagni

Au Bénin, le BUS, nouvelle structure, est portée par Christian Yénoussi, ancien maire par intérim de la ville de Cotonou. La plateforme ne se substitue pas aux partis politiques, mais les compléte. « Nous ne sommes pas les concurrents des partis politiques. Nous n’en avons ni la vocation, ni l’ambition », a précisé le coordonnateur national.

L’idée du BUS pour booster la présidentielle béninoise est de rassembler toutes les énergies favorables au candidat Romuald Wadagni et à son colistier Talata. « Nous voulons mobiliser là où les logiques d’appareils ne suffisent plus », a expliqué Christian Yénoussi. La plateforme se veut un complément pour les formations politiques déjà engagées aux côtés du duo. Elle entend ratisser au-delà des chapelles, capter les soutiens qui n’ont pas trouvé leur place dans les structures existantes ou qui ne souhaitent pas y entrer. Une manière d’élargir la base électorale sans marcher sur les plates-bandes des partis au Bénin.

Le nom choisi n’est pas anodin. « Un bus ne choisit pas ses passagers en fonction de leur chapelle politique, il embarque toutes celles et tous ceux qui souhaitent se rendre à la même destination », a expliqué Christian Yénoussi. Il faut dire que concrètement, BUS se positionne comme un dispositif d’émission et d’analyse des stratégies de conquête. La plateforme entend participer à la définition et à la planification des activités de campagne, ainsi qu’à la mise en œuvre des actions de mobilisation sur le terrain. Elle se veut également un canal d’information sur le candidat Romuald Wadagni et ses réalisations.