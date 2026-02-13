Conseil de sécurité de l’UA : Le Bénin devient pays membre

Le Bénin de Patrice Talon a été élu membre du Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine pour un mandat de deux ans (2026-2028). La nomination est tombée lors de la 48ᵉ session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA à Addis-Abeba.

Union Africaine : le Bénin membre du Conseil de sécurité pour deux ans

Comme le rapporte la presse locale ces dernières heures, le Bénin fait son retour au sein du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union Africaine. Le pays a été élu pour un mandat de deux ans couvrant la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2028, à l’issue d’un vote organisé lors de la 48ᵉ session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Le CPS qui est un organe décisionnel de l’UA, est chargé de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits sur le continent. Il peut notamment autoriser des opérations de soutien à la paix et prendre des sanctions en cas de changements anticonstitutionnels de gouvernement. Cette élection du Bénin permet au pays de retrouver une instance qu’il connaît déjà. Le Bénin y avait siégé pour le mandat 2020-2022. Durant cette nouvelle période, le pays participera aux réflexions et décisions liées à la stabilité, à la sécurité collective et à la prévention des crises en Afrique.

Après le Bénin, plusieurs autres États ont été élus ou reconduits au sein du Conseil. La liste définitive des membres devra être validée par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine lors de sa session prévue les 14 et 15 février 2026 à Addis-Abeba. Composé de 15 membres, le Conseil de paix et de sécurité constitue le pilier central de l’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), un mécanisme destiné à renforcer la paix et la stabilité sur le continent africain.