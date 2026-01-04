Bénin – Niger : c’est très tendu entre les deux pays

Entre le Bénin et le Niger, les relations sont visiblement au point mort. Les deux pays ont expulsé mutuellement leurs diplomates. Après l’expulsion par le Bénin de deux fonctionnaires de l’ambassade nigérienne, le Niger a riposté en déclarant persona non grata le chargé d’affaires béninois.

Le Niger et le Bénin se déclarent une guerre diplomatique

Le Bénin et le Niger entretiennent des relations difficiles depuis la prise du pouvoir par la junte militaire au Niger et le renversement du président Mohamed Bazoum. Une escalade qui intervient aussi près d’un mois après la récente tentative de putsch déjouée au Bénin. Ces derniers jours, le Bénin a expulsé deux fonctionnaires de l’ambassade nigérienne. Il n’y a eu aucun communiqué officiel concernant l’expulsion des deux fonctionnaires, Illia Boukari et Balkissa Ibrahim, respectivement agent de police et fonctionnaire des services nigériens.

D’après les informations de RFI, la mesure relèverait de la réciprocité. En effet, la chancellerie béninoise à Niamey n’a déployé que du personnel civil, sans fonctionnaires de ce profil. Les deux agents indésirables ont quitté Cotonou le jeudi 1er janvier 2026 à bord d’un vol commercial d’une compagnie africaine. Des jours plus tard, Niamey a appliqué la même mesure au chargé d’affaires de l’ambassade du Bénin. Avant son départ, le chargé d’affaires aurait informé par courrier la communauté béninoise de la cessation des activités de l’ambassade dès le 5 janvier 2026.

Selon certaines indiscrétions, le gouvernement du Bénin n’a pas fermé son ambassade à Niamey. Encore un épisode qui nous éloigne de la décrispation tant souhaitée par Patrice Talon, accusé par le général Tiani d’héberger une base française visant à déstabiliser son pays.