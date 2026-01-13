Pétrole : le Bénin bientôt dans la cour des grands

Au Bénin, la production pétrolière va reprendre. Les autorités avaient annoncé le premier baril au cours de l’année 2025. La production sur le champ pétrolier de Sèmè a été finalement repoussée du fait de difficultés techniques, selon Upstream Online. Aux dernières nouvelles, les choses sont rentrées dans l’ordre et le pétrole pourrait jaillir à Sèmè d’ici la fin du mois de janvier 2026.

L’espoir renaît sur le champ pétrolier de Sèmè au Bénin. Dans un communiqué en date du lundi 12 janvier 2026, Akrake Petroleum annonce la reprise des opérations de production. Pour justifier le retard, l’opérateur évoque des « coincements de tiges » provoqués par l’instabilité des couches de schistes. Akrake Petroleum assure que l’obstacle est levé. A présent, le dispositif est prêt pour l’extraction de l’or noir dans le sous-sol béninois.

« Rex » ou la « Société », et conjointement avec ses filiales, le « Groupe », souhaite annoncer que la filiale indirecte de Rex, Akrake Petroleum Benin S.A. (« Akrake Petroleum »), devrait démarrer la production sur le champ de Sèmè, dans le Bloc 1 au Bénin, à la fin du mois de janvier 2026, à l'issue de l'achèvement du forage du puits de production AK-2H dans la section du réservoir, dont le démarrage est prévu au début de la semaine du 12 janvier 2026.

L’opérateur confie que « l’unité mobile de production offshore (MOPU) Stella Energy 1 et l’unité flottante de stockage et de déchargement (FSO) Kristina ont été modernisées et mises en position, prêtes pour la production ». Les travaux d’Akrake Petroleum portaient sur les puits d’exploitation (AK-1P) et sur deux autres puits horizontaux de production (AK-1H et AK-2H) dans l’unité de réservoir H6.

« Notre pays sera effectivement un pays minier à partir de l’année prochaine. Nous avons déjà l’or blanc, mais nous aurons l’or noir », annonçait, en octobre 2024, Samou Adambi, ministre des mines à l’époque. Servant de transit pour le brut nigérien, le Bénin va maintenant disposer de son propre pétrole et saura compter sur le marché pétrolier. Dès la production du premier baril, le Bénin va rejoindre la liste restreinte des pays producteurs de pétrole en Afrique.