Législatives 2026 au Bénin : les résultats proclamés ce jeudi

Au Bénin, les résultats provisoires des élections législatives et communales du dimancher dernier sont attendus ce jeudi 15 janvier 2026.

Bénin : Les partis politiques font les compts avant les résultats de la CENA

Depuis dimanche soir, le Bénin est dans l’attente des résultats des élections législatives et communales. La CENA sera chargée d’annoncer les résultats définitifs des locales, la Cour constitutionnelle ceux des législatives. En attendant les chiffres officiels, les partis politiques s’activent aussi pour calculer leurs résultats.

Au siège des Démocrates, à Cotonou, la capitale économique du Bénin, on traite les chiffres envoyés du terrain par les militants. Le principal parti de l’opposition, qui n’a pu prendre part qu’aux législatives, confie même ne pas disposer de tous les procès-verbaux. Ses membres dénoncent des manquements dans l’organisation du scrutin.

Du côté du Bloc Républicain, la compilation est en cours. Dans une salle munie de 24 ordinateurs, rattachés aux 24 circonscriptions, les données sont projetées au mur. Cette organisation permet aux sympathisants du parti de faire remonter ce qu’il s’est passé dans les urnes selon Yacouba Amadou, militant fondateur du parti.

« Tout ce qui n’est pas visible, c’est tous les délégués de postes de vote qui sont présents le jour du scrutin. Et dès que les dépouillements sont faits au niveau des postes de vote, ils se connectent à l’application. C’est sécurisé naturellement et c’est remonté automatiquement. À l’heure actuelle, on a toutes les données de tous les arrondissements du Bénin. », a-t-il confié au micro de RFI.

Les partis compareront ensuite leurs données aux résultats officiels, qui devraient être annoncés ce jeudi, selon les déclarations de Cossi Dorothé Sossa, le président de la Cour constitutionnelle.