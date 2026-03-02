Bénin : le dossier d’Alain Kenneth envoyé à la CRIET

Rebondissement dans le dossier du Tiktokeur Alain Kenneth. Arrêté et gardé à vue depuis plusieurs jours au Commissariat de police de Zinvié à Abomey-Calavi, son dossier est transféré à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Bénin : présenté à Abomey-Calavi, Alain Kenneth envoyé à la CRIET

Selon les informations rapportées ce lundi par Bip radio, le tiktokeur a été présenté au Procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi le vendredi 27 février 2026. Le média a ajouté que le dossier du tiktokeur polémiste « a été transféré à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ». Il sera incessamment présenté au Procureur spécial.

Alain Kenneth a été arrêté alors qu’il était en conflit ouvert avec d’autres tiktokeurs. Pour l’instant, les charges qui pèsent sur lui ne sont pas encore claires. Toutefois, des sources évoquent la violation du Code du numérique. Il y aurait des plaintes pour « diffamation » et « harcèlement via un moyen électronique ».

Cette énième arrestation de tiktokeurs relance la posture des animateurs des réseaux sociaux vis-à-vis du Code du numérique. Ledit Code adopté et promulgué encadre le comportement des usagers des nouveaux médias.

Ce n’est pas la première fois que celui qui s’est autoproclamé « le goat » va faire face à la CRIET. Il avait été déjà interpellé et écouté à la suite d’une série de vidéos qualifiées de « tutoriels » pour « aider les cybercriminels ».