© Bénin : les conseils de Lionel Zinsou pour améliorer le pouvoir d’achat alimentaire

Au Bénin, l’ancien Premier ministre Lionel Zinsou a présenté ce mercredi 25 février 2026 à Cotonou, une série d’idées pour améliorer durablement le pouvoir d’achat alimentaire au pays. C’était lors de la cérémonie inaugurale du Forum national du Conseil économique et social (FoNaCES).

L’ancien Premier ministre Lionel Zinsou dans son exposé intitulé « De la croissance économique au panier citoyen: quels leviers pour améliorer durablement le pouvoir d’achat au Bénin », a mis l’accent sur la relation entre production locale, prix alimentaires et revenu des ménages. Il a d’abord rappelé que bien que les agriculteurs représentent une large part de la population active et contribuent significativement au PIB, leurs difficultés à produire suffisamment pèsent sur les prix et le bien-être des citoyens.

D’après Lionel Zinsou, il ne suffit pas de se focaliser sur des explications superficielles comme des profits opportunistes ou des chocs externes ; la question centrale reste la productivité. Selon ce que rapporte la presse locale, pour Zinsou, la stratégie la plus efficace pour améliorer le pouvoir d’achat est d’augmenter la productivité agricole, ce qui permettrait à la fois de faire baisser les prix pour les consommateurs et d’augmenter les revenus des producteurs.

Lionel Zinsou a illustré son propos avec l’exemple du manioc : des rendements moyens d’environ 8 tonnes par hectare en 18 mois pourraient être multipliés plusieurs fois avec de meilleurs outils, de l’irrigation et des pratiques agricoles adaptées, aboutissant à une production plus rapide et plus abondante.

Et dans le but d’atteindre ces objectifs, Zinsou a insisté sur la nécessité de garantir un financement adéquat et une éducation adaptée des acteurs agricoles. Concluant ses propos, il a affirmé que si la productivité progresse significativement, le dilemme entre croissance économique et pouvoir d’achat pourrait être surmonté.