© Bénin : le message de Joseph Djogbénou au personnel parlementaire

Au Bénin, des jours après son installation, le président de l’Assemblée Nationale, Joseph Djogbénou a initié une prise de contact avec le personnel parlementaire ce jeudi 19 février 2026.

Bénin : Joseph Djogbénou ouvre son son dialogue avec le personnel parlementaire

Au Bénin, le Président de l’Assemblée Nationale 10e législature, Joseph Djogbénou a ouvert son dialogue avec le personnel parlementaire ce jeudi 19 février à Porto-Novo. L’ancien ministre a insisté sur une rigueur professionnelle sans complaisance.

Selon ce que rapporte la presse locale, Joseph Djogbénou a rappelé que le rôle des fonctionnaires de l’Assemblée Nationale n’est pas de servir une faction politique, mais de garantir la continuité et l’intégrité du travail parlementaire, quelles que soient les majorités ou les sensibilités en présence. « L’administration parlementaire ne doit pas être partisane », a déclaré le président du parlement.

Lire aussi : Bénin : Assemblée Nationale, les premiers mots de Joseph Djogbénou

Ces mots de Joseph Djogbénou surviennent à un moment où la 10ᵉ législature issue des élections de janvier 2026 a vu la majorité parlementaire se consolider autour des partis dominants de la mouvance présidentielle, avec l’absence de représentation d’opposition à l’hémicycle. Une configuration qui renforce l’importance de séparer clairement l’administration de toute logique politique partisane afin de préserver la crédibilité du Parlement dans l’exercice de ses missions, selon Djogbénou.

Aussi, le Président de la 10e législature a appelé au professionnalisme, à l’assiduité et à la discipline. Il a souligné que chaque membre du personnel doit œuvrer pour la qualité du service public parlementaire. La neutralité ne doit pas être un simple slogan, mais une pratique quotidienne pour que l’administration parlementaire reste fiable, transparente et au service de l’institution et de la Nation, a-t-il insisté.