Bénin : 56 personnes arrêtées pour cybercriminalité

Au Bénin, le Centre national d’investigation numérique (CNIN) a mené une vaste opération dans plusieurs villes du pays. L’opération a abouti à l’interpellation de 56 personnes pour activités présumées cybercriminelles. L’unité spéciale de lutte contre la cybercriminalité a mis la main sur un important matériel illicite, des véhicules et motocyclistes appartenant aux suspects.

Bénin : arrestations de présumés cybercriminels et saisies massives de matériel illicite

Plusieurs présumés cybercriminels sont tombés dans les mailles du CNIN ce weekend. Dans une vaste opération menée de manière synchronisée, les agents de police ont interpellé 19 personnes à Comè et 14 à Parakou et environs. Dans le département de l’Ouémé, les agents ont fait une descente musclée à Porto-Novo, Sèmè-Podji et Missérété. Treize personnes ont été interpellées dans ces trois localités. Abomey et Bohicon, dans le département du Zou, ont également reçu la visite inopinée des policiers. Dans ces deux villes, 10 suspects ont été pris.

Les enquêteurs ont saisi du matériel informatique illicite. Des ordinateurs portables et des smartphones ont été saisis. Selon la radio Peace Fm, plusieurs motocyclettes et voitures ont été mises sous scellés. Ces engins appartiendraient aux suspects et auraient été acquis grâce aux revenus des activités illicites en ligne.

Au Bénin, la cybercriminalité est une infraction contre laquelle les autorités mènent une lutte farouche. Selon le directeur général du Centre national d’investigations numériques (CNIN), Ouanilo Médégan Fagla, en 2025, plus de 6 500 plaintes ont été enregistrées pour un préjudice financier déclaré dépassant les 6 milliards de FCFA. Sur la même période, le CNIN a procédé à 1 632 interpellations.