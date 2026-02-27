Coup d’Etat raté au Bénin : la tête de Pascal Tigri mise à prix

Au Bénin, la police lance officiellement la traque contre une dizaine de personnes dont le lieutenant-colonel Pascal Tigri, identifié comme le cerveau du coup d’État manqué du 7 décembre 2025. Les services de sécurité promettent une « très forte récompense » à toute personne pouvant fournir des informations pour faciliter l’interpellation des suspects.

Bénin : la police lance un avis de recherche contre Pascal Tigrie et Cie

Près de deux mois après la tentative de coup d’État, Pascal Tigri et plusieurs de ses compagnons sont toujours dans la nature. Pour permettre à la justice de faire son travail dans cette affaire, la police s’est mise aux trousses des intéressés. « Prière fournir toute information pouvant permettre de retrouver ces personnes activement recherchées par la police en nous contactant immédiatement », lit-on dans un avis de recherche publié par le Centre national d’investigations numériques (CNIN).

Sur l’affiche, on voit en première ligne la photo du lieutenant-colonel Pascal Tigri. À ses côtés, Sambieni Castro, Samary Ousmane, Sahouekoua Bernard, Moussa Noma Rafiou, Dassoudo Demanmon, Issa Soumanou, Setondji Laurier et Osseni Yacoubou Moudachirou.

Quelques jours après les évènements, des sources ont indiqué que Pascal Tigri aurait été localisé à Niamey, dans la zone ministérielle, non loin de la résidence du Premier ministre nigérien. Le président nigérien, le général Tiani, a opposé un démenti formel à cette rumeur. « Est-ce que le Premier ministre loge dans la zone ministérielle ? Ce sont des aberrations », avait-il répondu dans un entretien sur la télévision nationale.

La tentative de coup d’État a fait des morts et des blessés dans le rang des militants qui sont restés loyaux. Le général Bertin Bada, Directeur du Cabinet Militaire du Président de la République, a perdu son épouse dans cette tentative de putsch. Plusieurs personnes ont été déjà arrêtées. Dans leur rang, on retrouve des personnalités politiques dont les opposants Alassane Tigri et Soumaïla Sounon Boké. D’autres sont activement recherchés comme Kemi Seba et Sabi Sira Korogone.