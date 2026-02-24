© Bénin : voici l'équipe de campagne de Romuald Wadagni

Au Bénin, la machine se met progressivement en place autour de Romuald Wadagni, candidat de la mouvance présidentielle à l’élection présidentielle d’avril 2026. L’équipe mise en place pour gérer la campagne du duo candidat du régime sortant est composée de plus de soixante-dix personnes. Ils sont pour la plupart des députés et leaders dans leurs zones électorales.

Bénin : la machine électorale de Romuald Wadagni se met en place

L’équipe de campagne est chapeautée par un trio qui anime le Comité stratégique. Il s’agit de Patrice Talon, président de la République et chef de la mouvance ; Joseph Djogbénou, président de l’Assemblée nationale et président de l’UP-R ; et Abdoulaye Bio Tchané, ministre et président du Bloc Républicain. Après le Comité stratégique, on a la Coordination nationale composée de quinze personnes :

Sedami MEDEGAN FAGLA

KASSA Barthélémy

Mariam DJAOUGA

Chantal AHYI

Orden ALLADATIN

SEIBOU Assan

Benoît DATO

Luc ATROKPO

Labiou DJIBRIL

ANANI Joseph

Souradjou OROU OLI

Sofiatou SCHANOU

Natondé AKE

OGOUWALE Romaric

Claude ZOCLI

Le poste de Directeur de campagne est confié à Assan Seibou. Dans chaque circonscription électorale, l’équipe de campagne du duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata est représentée par deux personnes.

Trois comités techniques ont été installés pour appuyer l’équipe : le comité technique chargé des médias, le comité technique chargé de la logistique et le comité technique chargé des finances. Zinath Glele, Anique Djimadja et Euloge Nanga assurent la permanence au niveau du comité chargé des médias. À la logistique, on retrouve Orden Alladatin, Yacoubou Amadou, Djalil Assouma et Romain Tognigban. William Tchepe, Dieudonné Dahoun et Aoulo Sidi ont été positionnés pour gérer les questions financières.