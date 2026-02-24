Bénin : un proche de Kemi Seba en difficulté

Schadrac Watowédé Houngnibo, proche collaborateur de Kemi Seba, fait face à la justice. Le coordonnateur national d’Urgences panafricaines risque deux ans de prison. Arrêté en avril dernier, il est poursuivi pour des faits de « diffusion de fausses nouvelles et harcèlement par voie électronique ». Des faits prévus et punis par le Code du numérique en vigueur au Bénin.

Bénin : Schadrac Watowédé Houngnibo risque 2 ans de prison

Poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles et harcèlement par voie électronique », Schadrac Watowédé Houngnibo risque deux ans de prison ferme et un million de francs CFA d’amende. C’est la peine requise par le ministère public à l’audience du lundi 23 février 2026. Son interpellation fait suite à la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux dans une affaire d’expropriation de parcelles à Togbin. Il est accusé d’avoir porté atteinte à l’image de la société immobilière de qui relève les travaux de l’aménagement de la zone concernée.

Le prévenu rejette les faits et explique ses déclarations. Pour lui, l’opération d’expropriation n’aurait pas été faite dans les règles de l’art. Il dénonce une « injustice sociale » qu’il assimile à de « l’apartheid social ». Selon ses dires, dans ses vidéos, il demandait simplement aux services compétents de procéder aux dédommagements des propriétaires dont les parcelles ont été prises. Il sera fixé sur son sort le 9 mars prochain.

En 2023, l’intéressé avait été arrêté dans une autre affaire mais pour des infractions similaires. En décembre 2023, il avait été déposé en prison pour « injure avec motivation raciste et xénophobe commise par le biais d’un système informatique, incitation à la haine et à la violence ». Schadrac Houngnibo accusait avec vigueur le président Patrice Talon d’une complicité supposée avec la France. Selon ses allégations, le président béninois aurait prêté main-forte aux Français qui se préparaient à mener des actions contre un pays voisin. Dans cette vidéo, il a tenu des propos à charge contre la France. Après quelques jours en détention provisoire, il a été libéré et condamné à une amende de 5 millions FCFA.