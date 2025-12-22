Bénin : Le général Bertin Bada brise le silence après la perte de son épouse

Bénin : Le général Bertin Bada brise le silence après la perte de son épouse
© Général Bertin Bada

Au Bénin, le général Bertin Bada est sorti du silence pour la première fois depuis la mort de son épouse. Un décès survenu lors du putsch manqué du 7 décembre 2025 à Cotonou.

Bénin : « J’ai perdu mon soutien », Bertin Bada

Au Bénin, selon la presse locale, le vendredi 19 décembre 2025, à l’occasion d’une visite de compassion de la Cour constitutionnelle conduite par son président, Dorothé Sossa, le général Bertin Bada en a profité pour prendre la parole depuis les événements du 7 décembre à Cotonou. Face aux membres de la haute juridiction, le directeur du cabinet militaire du président de la République a évoqué avec émotion la disparition de son épouse, Berthe Bada. « … J’ai perdu mon soutien, ma princesse… », a-t-il confié avec amertume. « Ce sacrifice n’a pas été vain. Je souffre parfois en silence, mais je garde la force de continuer », a-t-il laissé entendre.

Au nom des sept sages de la Cour constitutionnelle, le président Dorothé Sossa a tenu à traduire la solidarité de l’institution envers le militaire endeuillé. « Mme Berthe Bada s’est éteinte dans l’intérêt de la République », a-t-il déclaré avec gravité, rappelant le contexte exceptionnel dans lequel l’épouse du Général a perdu la vie. Il a aussi exprimé la solidarité de l’institution et présenté les condoléances des sages à la famille endeuillée. Le président de la Cour a rappelé que ce décès est intervenu dans un contexte de forte tension institutionnelle, tout en insistant sur la dimension humaine du drame.

Il a salué la mémoire de la disparue et assuré le général du soutien moral de la Cour dans cette épreuve. Le général Bertin Bada a remercié ses hôtes pour ce geste, qu’il a qualifié de réconfortant dans un moment particulièrement éprouvant rapportent les médias locaux.

