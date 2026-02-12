Bénin : 38 prostituées arrêtées

Au Bénin, la police républicaine a mis la main sur des dizaines de prostituées lors d’une patrouille. L’opération a été menée dans l’arrondissement de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi, à quelques kilomètres de la ville de Cotonou. Considéré comme l’un des plus vieux métiers au monde, la prostitution n’est ni autorisée ni interdite par la loi au Bénin. Mais la police opère souvent des rafles dans les lieux qui abritent cette activité.

Bénin : 38 prostituées dans les mains de la police

Nouvelle arrestation de prostituées au Bénin. Elles ont été prises par les agents de police en service au commissariat de Godomey. Après leur interpellation, elles ont été confiées à la Brigade des mœurs. Selon une note de la police, les interpellations ont été effectuées sur les artères de Godomey. L’opération a permis d’interpeller d’autres individus dans des ghettos.

Ce n’est pas la première fois que des travailleurs du sexe ont été interpellés dans une opération policière. À Cotonou, le préfet avait spécialement déclenché une opération pour déloger toutes les prostituées de leurs QG reconnus. À chaque descente de la police, plusieurs personnes sont interpellées. Mais face au vide juridique, elles sont très vite relâchées.

Bob Yaovi Liassidji, enseignant à l’Université de Parakou et juriste, avait indiqué à l’époque que : « l’acte de prostitution par lui-même ou en lui-même n’est pas constitutif de délit prévu et puni par le Code pénal en vigueur en République du Bénin ». « Aucune autorité, fût-elle un préfet de département, ne peut procéder à l’interpellation ou à l’arrestation aux fins de présenter au procureur de la République des personnes qui s’y adonnent », a-t-il ajouté. À date, la loi n’a pas changé. Ces 38 prostituées interpellées à Godomey ne feront certainement donc pas l’objet de poursuites judiciaires.

Ce que prévoit la loi au Bénin

Le juriste explique que le législateur béninois a prévu « l’atteinte aux mœurs ». Toute personne reconnue coupable de ce fait peut donc subir la rigueur de la loi. « Cependant, il faut relativiser pour dire que la prostitution, lorsqu’elle est commise par une personne majeure, c’est à dire, qui a 18 ans , elle n’est pas en infraction mais lorsqu’on met à contribution des personnes qui sont en dessous de l’âge légal de la majorité, c’est un délit », a-t-il précisé.