© Bénin : le JNIM revendique l'attaque de Kofonou

Le mercredi 5 mars 2026, le Bénin a enregistré une lourde attaque dans la commune de Karimama. Quelques heures plus tard, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim) a revendiqué cette attaque qui a fait 15 morts dans le rang des militaires.

Bénin : le JNIM affirme être le responsable de la dernière attaque de Kofonou

On en sait un peu plus sur l’origine de l’attaque survenue à Kofonou. Le JNIM dit être l’auteur de cette attaque meurtrière. Dans un communiqué rendu public, le groupe djihadiste a même indiqué avoir pris contrôle de la position de l’armée béninoise dans la zone. Mais il n’en est rien selon un haut gradé qui s’est confié à RFI. « Ils ne contrôlent rien du tout », a-t-il indiqué. Les autorités ont souvent indiqué qu’aucun QG permanent des terroristes n’existe sur le territoire national.

Ces dernières années, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim) a développé ses activités vers le Bénin, qui n’avait jamais été ciblé auparavant. Le groupe a intensifié ses attaques contre l’armée béninoise en 2024 et 2025, où de nombreuses attaques meurtrières ont été enregistrées. La plus meurtrière date d’avril 2025 avec 54 militaires tués.

Selon des experts, ce groupe djihadiste profite bien des dissensions entre le Niger, le Bénin et le Burkina Faso pour monter en puissance. Après la rupture des accords militaires, chaque pays essaie de repousser la menace à son niveau au lieu d’une action coordonnée.