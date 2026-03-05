© Bénin : 15 militaires tués dans une attaque terroriste

Nouvelle attaque meurtrière au Bénin. Les terroristes ont attaqué une position de l’armée dans la commune de Karimama. L’attaque s’est déroulée dans le village de Kofonou, dans le nord-est du pays. Selon les premières informations rapportées, 15 soldats ont trouvé la mort dans cette attaque.

Bénin : une attaque armée fait 15 morts à Karimama

Des hommes armés ont attaqué une position des Forces armées béninoises le mercredi 4 mars 2026. Attaque survenue à Karamima, dans le village Kofonou. L’information a été confirmée à Bip Radio par le porte-parole de l’armée, le colonel Johnson.

« Le bilan humain est lourd : quinze militaires ont perdu la vie et quatre autres ont été blessés, sans que leur pronostic vital ne soit engagé », a rapporté le média. La riposte menée grâce à des aéronefs de l’armée béninoise a permis de neutraliser quatre assaillants. Cette attaque est la plus meurtrière de ces dernières semaines.

Cette nouvelle attaque intervient une semaine après celle de Kouandé. Des individus armés non identifiés ont attaqué le commissariat de la localité. Aucune perte en vie humaine n’avait été signalée. Mais des sources avaient indiqué que le bâtiment annexe de la Police républicaine a été incendié.