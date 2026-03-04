Bénin : Chabi Yayi quitte LD, nouveau coup dur pour Boni Yayi

Au Bénin, c’est la surprise générale qui s’empare de la scène politique. Chabi Yayi claque la porte du parti Les Démocrates (LD) dirigé par son père Boni Yayi. Les raisons de cette démission surprenante ne sont pas encore connues. Des sources concordantes annoncent une note officielle dans la journée de ce mercredi 04 mars 2026.

Bénin : Chabi Yayi démissionne du parti Les Démocrates

Le parti d’opposition Les Démocrates continue sa descente aux enfers. Depuis son exclusion de la présidentielle faute de parrainages, le parti traverse de durs moments. Des moments difficiles marqués par une vague de démissions. Cette fois, c’est le fils de l’ancien président de la République qui décide de partir. Selon Matin Libre, celui qui était jusque-là Secrétaire aux relations extérieures du parti, a claqué la porte.

Cette démission intervient alors que Chabi Yayi est poursuivi dans le cadre de l’enquête ouverte sur la tentative de coup d’État. Interpellé et écouté, il est sous convocation. La Justice le soupçonne d’avoir des liens avec les meneurs du coup.

En attendant qu’il ne se prononce officiellement sur son départ, le débat sur sa prochaine destination occupe déjà l’opinion. Chabi Yayi va-t-il rejoindre le « rang » pour soutenir Romuald Wadagni ? Lorsqu’il intervenait sur certains panels à propos du bilan du régime sortant, il a la lucidité de reconnaître ce qui est bien fait et ce qu’il faudra corriger. Loin de la posture « radicale » attribuée au parti LD, Chabi Yayi montre une flexibilité quand il s’agit d’analyser la gouvernance du président Patrice Talon.

Cette démission peut également marquer le retour à ses activités agricoles à Tchaourou, sa commune natale où il détient une coopérative de production agricole.