© Bénin : réunion d'urgence au sein du parti Les Démocrates

Au Bénin, des heures après la lettre de démission de Thomas Boni Yayi, datée de ce mercredi 4 mars 2026, les hauts responsables du parti d’opposition Les Démocrates se sont réunis en comité permanent. La séance s’est déroulé au siège du parti, à Cotonou.

Bénin : Boni Yayi démissionne, Les Démocrates en alerte

Ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi a fait parvenir au secrétariat administratif de Les Démocrates un courrier annonçant de son retrait de la présidence du parti. Il a évoqué des raisons de santé. Dans la foulée, les grandes figures du parti politique se sont réunis ce mercredi 4 mars 2026 au siège du parti pour un peu plus d’une heure. À l’ordre du jour : la lettre de démission de leur chef historique, Thomas Boni Yayi.

Au terme de la séance, la direction n’a pas encore validé ce départ, comme l’explique le secrétaire à la communication, Guy Mitokpè. « Pour le moment, le parti ne peut pas se prononcer sur cette lettre reçue. Il s’agit de la personnalité la plus importante du parti Les Démocrates. À ce titre, nous ne pouvons pas dire, au moment où je vous parle, que nous prenons acte. Il faut impérativement qu’une délégation puisse aller le voir et discuter avec lui. », a-t-il déclaré comme le rapporte RFI.

Le comité permanent de Les Démocrates souhaite un échange direct avec le président démissionnaire, peut-être pour le convaincre de rester. L’objectif est de rencontrer Boni Yayi avant vendredi 6 mars, date à laquelle est prévue une réunion de coordination nationale. Cette rencontre devait être consacrée à la position du parti au sujet de l’élection présidentielle du 12 avril prochain, qui désignera le nouveau président du Bénin pour un mandat de sept ans.