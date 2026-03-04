Bénin : Boni Yayi démissionne du parti Les Démocrates

Boni Yayi n’est plus le président du parti Les Démocrates. Il quitte la présidence du parti et claque la porte. Selon les premières informations rapportées, sa démission fait suite à la retraite sanitaire qu’il avait annoncée en décembre dernier. Le Patriote rapporte que Boni Yayi a décidé de se retirer de la scène politique afin de se consacrer à son état de santé.

Bénin : Boni Yayi quitte le parti LD

Désigné président du parti alors qu’il en était le président d’honneur, Boni Yayi vient de se désengager des Démocrates. Suite à une série d’événements ayant conduit à l’exclusion du parti de l’élection présidentielle d’avril prochain, l’ancien président de la République a annoncé une retraite pour raisons de santé. Il s’était donc temporairement retiré de la scène politique depuis son message. Aujourd’hui, c’est un retrait définitif qui est annoncé. Boni Yayi a décidé de quitter le parti.

Pour des raisons de santé, et afin de pouvoir pleinement consacrer cette nouvelle étape de ma vie au repos, j'ai choisi de mettre un terme à mes activités politiques au sein du parti.

Boni Yayi confie la direction du parti aux vice-présidents et aux instances dirigeantes dans l’esprit des textes du parti. Il invite les intéressés à faire une gestion consensuelle. Un nouveau président sera désigné lors du prochain congrès.

Boni Yayi n’est pas parti seul. Son fils Chabi Yayi a aussi déposé le tablier. Il quitte son poste de Secrétaire aux relations extérieures et tourne le dos au parti. Ces départs surprenants, qui plongent davantage le parti dans la crise, suscitent beaucoup de commentaires. Au sein de l’opinion, certains soupçonnent un deal entre l’ancien président Boni Yayi et son successeur Patrice Talon. Opposés depuis 10 ans, les deux anciens alliés auraient-ils enfin trouvé un terrain d’entente ?