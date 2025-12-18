Bénin : Le parti RE dément la libération de Candide Azannaï

© Candide Azannaï, ancien ministre béninois

Au Bénin, le parti Restaurer l’Espoir (RE) et la Coordination nationale de la Résistance nationale ont démenti ce mercredi 17 décembre 2025, une information faisant état de la libération de leur président, Candide Azannaï.

Ces dernières heures, une rumeur a circulé sur les réseaux sociaux en début d’après-midi de ce mercredi 17 décembre 2025. La rumeur attribuée à l’activiste Aimé Agbokoun, annonçait une supposée libération de Candide Azannaï, président du parti Restaurer l’Espoir. Dans la foulée, l’information a vite été qualifiée de fausse par le parti et la Coordination nationale de la Résistance nationale. Dans leur communiqué conjoint, les deux organisations opposent un démenti formel à cette publication. Elles précisent qu’aucune libération de Candide Azannaï n’est intervenue à la date du 17 décembre 2025 et mettent en garde contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public.

Aussi, le Parti Restaurer l’Espoir et la Résistance nationale appellent une fois encore les populations à rester calmes et vigilantes. Ils exhortent militants et sympathisants à ne pas céder aux provocations et à s’en tenir exclusivement aux informations officielles diffusées par les canaux autorisés au Bénin.

Candide Azannaï, ancien ministre de la Défense et président du parti Restaurer l’Espoir, a été arrêté en fin de matinée du vendredi 12 décembre 2025. Selon les informations, l’opposant à Patrice Talon, président du Bénin, a été interpellé devant le siège national de son parti à Cotonou.

