Bénin : Joseph Djogbénou reçoit l’ambassadeur des Pays-Bas

Au Bénin, le président de l’Assemblée nationale Joseph Djogbénou a reçu en audience ce lundi 23 février 2026, Joris P.W Jurriëns. Il est l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas près le Bénin.

Bénin : Joseph Djogbénou accorde une audience à Joris P.W Jurriëns

Au Bénin, à son cabinet au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, la capitale, le Président Joseph Fifamin Djogbénou a reçu en audience Joris P.W Jurriëns, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. Celui-ci est en poste depuis 2023.

Les deux autorités ont abordé les grands axes de la coopération bilatérale entre le Bénin et les Pays-Bas notamment les programmes de l’Institut pour la Gouvernance démocratique (IGD) qui renforcent les capacités des jeunes et des femmes aux valeurs démocratiques pour le développement. Au terme de l’audience, Joris P.W Jurriëns a fait un point à la Presse parlementaire.

« Je me réjouis d’être reçu au début du mandat du Président de l’Assemblée nationale. Nous avons parlé des excellentes relations bilatérales entre le Bénin et le royaume des Pays-Bas basées sur des intérêts communs comme le développement économique, les relations commerciales, les investissements, la stabilité, la sécurité. Nous travaillons ici dans les domaines de l’eau, de sécurité alimentaire, de santé. Et nous sommes entrain d’élargir nos relations vers l’économie, la politique, la sécurité. Nous avons parlé en particulier aussi de nos actions pour renforcer les capacités politiques des jeunes, des femmes. Nous avons également des programmes avec l’Institut pour la Gouvernance démocratique (IGD) pour renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la gouvernance locale mais aussi ici au Parlement. », a-t-il déclaré.