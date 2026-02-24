Bénin : attaque armée contre un commissariat

Une attaque armée a été signalée ce mardi 24 février à Kouandé, dans le nord-ouest du Bénin. Selon les premières informations rapportées, les assaillants ont ciblé un commissariat de police de la localité. Des tirs ont été entendus. Pour l’instant, aucun bilan officiel n’est disponible sur l’attaque.

Bénin : attaque dans le nord du pays

Selon les informations publiées par le média local Daabaaru et confirmées à AFRIQUE SUR 7 par une source sécuritaire, des individus non identifiés ont pris pour cible le commissariat de police de Kouandé. L’attaque s’est déroulée très tôt ce mardi. Le média rapporte que les assaillants ont « incendié un ancien bâtiment de la Police républicaine, causant d’importants dégâts matériels ». Pour l’instant, il n’y a pas de précisions sur d’éventuelles pertes en vies humaines.

La même source rapporte que les Forces de défense et de sécurité engagées contre le terrorisme dans la zone se sont déployées. Un ratissage musclé a été lancé contre les assaillants. Cette attaque intervient après une période d’accalmie garantie par la montée en puissance de l’armée dans la zone. Il ne s’agit pas de la première attaque dans cette commune. En mai 2025, des individus armés non identifiés avaient pris pour cible un poste avancé de la Police républicaine à Guilmaro.

L’armée béninoise fait face méthodiquement à la menace terroriste depuis quelques années. Entre stratégie, renforcement des capacités des soldats et acquisition d’équipements, le pays essaie de mettre en place un mur solide pour repousser très loin les terroristes. L’armée a enregistré des pertes, la plus mémorable est survenue lors de l’attaque du 17 avril 2025 dans le parc national W où 54 militaires ont perdu la vie. Cette attaque meurtrière avait été revendiquée par le Groupe de soutien de l’islam et des musulmans, affilié à Al-Qaïda. L’armée béninoise inflige régulièrement de lourdes pertes aux terroristes. Selon les autorités sécuritaires, aucun QG permanent de terroristes n’existe sur le territoire béninois à ce jour. béninois à ce jour.