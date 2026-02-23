© Bénin : Bertin Koovi démissionne du Bloc Républicain

Au Bénin, Bertin Koovi quitte le Bloc Républicain après la lourde sanction qui lui a été infligée. Il claque la porte du parti pour éviter son engagement politique au profit de Romuald Wadagni, candidat de la mouvance à la présidentielle d’avril 2026.

Bénin : Bertin Koovi quitte le Bloc Républicain

Le Bloc Républicain (BR) est désormais privé de l’un de ses farouches défenseurs. Bertin Koovi, militant polémiste et atypique, démissionne du parti dirigé par Abdoulaye Bio Tchané. Cette démission fait suite aux mesures disciplinaires prises à son encontre par le président du parti.

Dans une sortie médiatique, Bertin Koovi a défendu des positions qui visiblement n’ont pas été du goût des patrons du BR. Les sanctions n’ont pas tardé. Il est suspendu de toutes les activités au sein du BR pour une durée d’un an. Il ne peut occuper aucun poste de responsabilité au sein du parti et ne peut être nommé à aucun poste auprès des responsables pour une durée de 3 ans.

Bertin Koovi a pris acte des sanctions. Cependant, il a jugé important de se départir complètement de la tutelle du BR. « Mon engagement politique actuel, en particulier mon soutien public et assumé au ministre Romuald Wadagni, m’amènera inévitablement à participer à des activités politiques auxquelles le Bloc Républicain prendra lui-même part, puisqu’il soutient également sa candidature », a-t-il expliqué dans sa lettre de démission.

Il précise que c’est pour éviter « toute confusion politique ou interprétation équivoque » de sa position qu’il quitte le parti. Par ailleurs, il assure que sa démission « n’entame en rien » sa proximité « humaine avec les individualités du Bloc Républicain ». Bertin Koovi a réaffirmé son soutien aux actions du président Patrice Talon. Il reste également ouvert à une possible « collaboration future (avec le BR) lorsque l’intérêt supérieur du Bénin l’exigera ».