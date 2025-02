Après plusieurs semaines d’attente, les nouveaux membres du Conseil économique et social (CES) du Bénin vont prendre fonction. Selon des sources concordantes, la cérémonie d’installation est prévue pour le lundi 24 février 2025 au palais de la Marina, en présence du président de la République, Patrice Talon.

Bénin : Patrice Talon va enfin installer les nouveaux membres du Conseil économique et social

Cette installation marquera une étape importante, car il s’agit de la première mandature du CES après sa réforme. Le Conseil économique et social, organe consultatif chargé d’éclairer le gouvernement sur les grandes orientations économiques et sociales du pays, a récemment été restructuré afin de mieux répondre aux enjeux actuels du Bénin.

Bien que les membres du CES aient été désignés depuis plusieurs semaines, leur prise de fonction a tardé. Les raisons de ce retard restent floues, mais certaines sources évoquent des ajustements institutionnels et des consultations internes nécessaires.

Rôle et fonctionnement du CES

Le Conseil économique et social (CES) donne son avis sur les projets et propositions de loi qui lui sont soumis, notamment ceux ayant un impact économique et social. Les projets de loi de programme dans ces domaines lui sont obligatoirement présentés pour consultation.

Le Président de la République peut également solliciter son avis sur des questions économiques, sociales, culturelles, scientifiques ou techniques.

Le CES peut, de sa propre initiative, adresser des recommandations à l’État national et au Gouvernement sur des réformes qu’il juge bénéfiques ou préjudiciables à l’intérêt général.

À la demande du Gouvernement, un membre du CES peut être désigné pour présenter son avis devant les commissions de l’Assemblée nationale.

Enfin, le CES élit son Président et les membres de son bureau. Son organisation et son fonctionnement sont définis par une loi organique.