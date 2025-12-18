Bénin : l’état de la Nation, Patrice Talon devant l’Assemblée nationale à cette date

Au Bénin, alors que le président de la République, Patrice Talon, a fait une sortie médiatique ce jeudi 18 décembre 2025, il est annoncé devant l’Assemblée nationale le mardi 23 décembre 2025. C’est notamment pour prononcer son message annuel sur l’état de la Nation.

Bénin : Le dernier message de Patrice Talon sur l’état de Nation annoncé pour le 23 décembre

En fin de mandat, le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, est attendu à l’Assemblée National pour son dernier message sur l’état de la Nation. Une intervention qui, prévue au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, s’inscrit dans les dispositions de l’article 72 de la Constitution. Elle prévoit que le chef de l’État s’adresse une fois par an à la représentation nationale.

L’allocution de Patrice Talon va intervenir dans un contexte national marqué par plusieurs événements récents, notamment la tentative de putsch déjouée du 7 décembre 2025 et la promulgation récente de la Constitution révisée. Elle devrait permettre aussi au chef de l’État de faire le point sur les avancées réalisées dans les secteurs clés, d’aborder les défis persistants et de présenter les orientations pour l’année à venir.

La prise de parole du Président Patrice Talon s’annonce comme un moment important de la vie politique béninoise. Elle va offrir au président une tribune pour rassurer les citoyens, et surtout pour faire le bilan de 10 ans de gouvernance à la tête de l’Etat. Cette allocution va faire suite à la sortie médiatique du président béninois ce jeudi 18 décembre 2025. Le chef de l’Etat est revenu sur les circonstances du coup d’Etat déjoué.