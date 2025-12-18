Guinness World Records : 16 jours après, Keith Sonon arrête son marathon

Au Bénin, après seize jours devant les fourneaux, la cheffe béninoise Keith Sonon a mis un terme à son marathon culinaire au Palais des Congrès de Cotonou. Une performance XXL de 384 heures soit 16 jours de cuisine continue, désormais suspendue à la décision du jury du Guinness World Records.

Guinness World Records : Keith Sonon dit stop après 16 jours de cuisine

La cheffe béninoise Keith Sonon s’était lancée dans ce défi le 1er décembre 2025 et avait prévu de cuisiner pendant au moins quinze jours. Durant ces 16 jours de dur labeur, la jeune cheffe s’est entourée d’une équipe dynamique composée de coachs sportifs et de professionnels de santé, chargés de veiller à son état physique et mental puis de lui donner, au besoin, l’aval pour poursuivre ou non le défi. En attendant la décision du jury du Guinness World Records, la performance de Keith Sonon dépasse celle réalisée en novembre 2025 par la cheffe togolaise Célia Awoussi, auteure de 336 heures de cuisine. Un exploit qui est toujours en attente d’homologation.

Au cours de son marathon culinaire à Cotonou, la cheffe Keith Sonon a reçu la visite de nombreuses personnalités publiques. Le Président de la République, Patrice Talon, et son épouse Claudine Talon se sont rendus sur le site, l’un après l’autre. La Vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, accompagnée de l’ensemble des 77 maires des communes du Bénin. Le ministre de la Santé, accompagné des préfets, y ont également effectué le déplacement. Plusieurs femmes ministres du gouvernement étaient aussi présentes. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Kérékou, s’est tenu aux côtés de la cheffe Keith Sonon lors du lancement de son marathon culinaire.

FB_IMG_1766061707170

Sur le plan culturel, la cheffe Keith Sonon a reçu la visite de l’homme-orchestre Sagbohan Danialou et du rappeur Black M, membre de l’ancien groupe de musique Sexion d’Assaut. Plus d’une centaine d’artistes béninois ont également offert des prestations au public pour soutenir la compatriote. De Zeynab à Ricos Campos, en passant par Sessimè, Fanicko, Manzor, Nikanor, First King, Bobo Wê, Faty, Fanny Sènan, Axel Merryl, X-Time, Ghix, Conex et Don, Tyaf, Togbè, D-Blue, entre autres.

Environ 1 000 plats ont été distribués chaque jour durant le marathon culinaire de la cheffe Keith Sonon. Parmi les mets dégustés par la « tribune » de l’Amazone en cheffe figuraient notamment le djongoli (mets béninois à base de farine de maïs, de haricots et d’huile de palme), le riz, le voandzou, la pâte de maïs, le télibor (pâte de cossettes d’igname), l’agnan (ragoût à base de patates douces), le piron, l’amiwor (pâte rouge), l’atassi, le dakouin, entre autres.