Bénin : « On a eu Pascal Tigri au téléphone », Patrice Talon

Au Bénin, le Président Patrice Talon s’est présenté ce jeudi 18 décembre 2025 en conférence de presse. Le numéro un béninois est revenu sur le coup d’État déjoué du dimanche 7 décembre dernier.

Coup d’État déjoué au Bénin : Patrice Talon fait des révélations

Le président de la République du Bénin Patrice Talon est sorti de son silence ce jeudi 18 décembre 2025. L’homme fort béninois devrait revenir sur le coup d’État avorté du 7 décembre, orchestré par le colonel Pascal Tigri. Face à la presse, le Chef de l’État a fait des confidences sur la scène. « A un moment, nous avons eu Tigri au téléphone. Nous lui avons dit « c’est de la folie ce que tu fais ». Il a demandé de ne pas les bombarder », a raconté le président Patrice Talon.

Selon le président Patrice Talon, certains mutins ont tenté de fuir en civil et à moto, tandis que Pascal Tigri a quitté le camp de Togbin en voiture, également vêtu en civil. Le président du Bénin a souligné que l’attaque du 7 décembre, n’était pas le fait de la Garde nationale ni de son commandement. « Ce sont quelques égarés, manipulés par des nostalgiques et des jaloux », a-t-il clarifié.

« Ce n'est pas la Garde nationale qui a opéré l'attaque… ce n'est ni le commandement, ni le sous-commandement… ce sont quelques égarés, manipulés par des nostalgiques et des jaloux. » Patrice Talon face à la presse ce jeudi 18 décembre 2025 pic.twitter.com/M3UNQKtCxM — Madame Actu (@MmeActu) December 18, 2025

Sur le plan moral, le président a rappelé que « se réjouir d’un crime est condamnable. On ne peut pas applaudir publiquement un crime, ni se réjouir publiquement d’un crime ». Aussi, Patrice Talon a profité de l’occasion, pour condamner toute glorification de la tentative de putsch.