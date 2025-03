L’Union européenne (UE) renforce son appui à l’armée béninoise dans la lutte contre le terrorisme. Ce jeudi 6 mars 2025, un avion militaire de surveillance a été officiellement remis aux autorités béninoises par la représentation diplomatique de l’UE.

Bénin : l’Union européenne offre un avion de surveillance pour appuyer l’opération Mirador

L’appareil livré est un Cessna Caravan C208B, un avion de reconnaissance conçu pour mener des missions de surveillance aérienne. Selon Stéphane Mund, ambassadeur de l’Union européenne au Bénin, cet avion est destiné aux forces armées béninoises engagées dans l’opération Mirador, une initiative visant à sécuriser les zones exposées aux incursions de groupes armés.

Le diplomate a souligné l’importance stratégique de cet équipement. Il a déclaré que « l’avion, par les renseignements collectés, appuiera les décisions opérationnelles » des forces engagées sur le terrain. Grâce à ses capacités de surveillance avancées, il devrait permettre d’optimiser les interventions et d’anticiper d’éventuelles menaces sécuritaires.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme « Facilité européenne pour la paix« , dont le Bénin est bénéficiaire depuis 2023. Ce programme représente un soutien financier global de plus de 47 millions d’euros, destiné à renforcer les capacités militaires du pays face aux défis sécuritaires.

Stéphane Mund a rappelé que cette coopération illustre « l’engagement constant de l’Union européenne à accompagner le Bénin » dans ses efforts de stabilisation et de sécurisation de son territoire.

Une réponse aux défis sécuritaires dans la sous-région

Le ministre béninois en charge de la Défense a salué le geste de l’Union européenne. Il a souligné qu’il s’agit « d’un outil stratégique » qui vient renforcer les capacités opérationnelles des Forces armées dans « un contexte où la sécurité est un enjeu majeur pour notre nation et pour toute la sous-région ».

Alors que le nord du Bénin fait face à des incursions répétées de groupes armés ces dernières semaines, cet avion militaire devrait jouer un rôle clé dans la surveillance et la protection du territoire national.

Le Cessna Caravan est un avion reconnu pour sa robustesse, sa polyvalence et son efficacité. Équipé d’un moteur PT6A-114A de 675 chevaux, il allie puissance, faible coût d’exploitation et adaptabilité à diverses missions.

Apprécié pour sa fiabilité, il s’impose comme un choix idéal dans les environnements les plus exigeants. Avec plus de 30 ans de performances éprouvées, il offre un excellent rapport qualité-prix grâce à sa maintenance simplifiée et son faible coût d’utilisation.