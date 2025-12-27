Bénin : Le Colonel Dieudonné TEVOEDJRE promu Général de Brigade

Au Bénin, ce vendredi 26 décembre 2025 était un jour spécial de promotion pour les valeureux soldats qui ont défendu la patrie lors de la minuterie du 7 décembre dernier. Le Colonel-major Djimon Dieudonné TEVOEDJRE est ainsi promu Général de Brigade.

Bénin : des promotions au sein des forces de sécurité publique et des forces armées nationales

Au Bénin, le gouvernement était réuni en conseil des ministres extraordinaire ce jeudi 26 décembre 2025. Occasion pour le Président Patrice Talon et ses ministres de procéder à une série de nominations et de promotions au sein des forces de sécurité publique et des forces armées nationales. Des décisions qui prennent effet à différentes dates à compter de janvier 2026. Elle traduisent la volonté des autorités béninoises de renforcer la chaîne de commandement et d’adapter l’appareil sécuritaire aux défis actuels.

Au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le conseil a entériné la nomination de Brice Kocou Allowanou au grade d’Inspecteur général de police de 2ᵉ classe. Actuel contrôleur général de police, cette promotion prendra effet à compter du 15 janvier 2026. Elle s’inscrit dans la dynamique de professionnalisation et de consolidation du commandement au sein de la Police républicaine.

Au niveau du ministère de la Défense nationale, plusieurs officiers ont été élevés à des grades stratégiques, marquant un tournant significatif dans l’organisation du haut commandement militaire. De ce fait, Bertin Bada est promu au grade de Général d’armée aérienne, avec effet au 1ᵉʳ janvier 2026. Cette nomination vient consacrer son parcours au sein de l’armée de l’air et son rôle déterminant lors du putsh manqué du 07 décembre 2025.

Ils sont deux officiers qui accèdent au grade de Général de corps d’armée. Il s’agit de Fructueux Candide Ahodègnon Gbaguidi, élevé à ce rang à compter du 1ᵉʳ janvier 2026, et de Abou Issa, dont la promotion prendra effet le 15 janvier 2026. Le conseil a également décidé de la promotion de Djimon Dieudonné Tevoedjre, jusque-là colonel-major, au grade de Général de brigade à compter du 1ᵉʳ janvier 2026. À cette même catégorie s’ajoute Faïzou Gomina, colonel promu Général de brigade à partir du 15 janvier 2026.