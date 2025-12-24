Bénin : Le député Soumaïla Sounon Boké séjourne en prison

Au Bénin, le député Soumaïla Sounon Boké, élu du grand parti de l’opposition Les Démocrates, a été placé sous mandat de dépôt ce mardi 23 décembre 2025. C’est notamment à l’issue de sa présentation devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Coup d’Etat manqué au Bénin : le député Soumaïla Sounon Boké déposé en prison

Selon son avocat, Me Aboubacar Baparapé, joint par un média local dans la soirée de ce mardi 23 décembre 2025, le parlementaire Soumaïla Sounon Boké est poursuivi pour incitation à la rébellion et harcèlement par voie électronique au Bénin. Le député a contesté l’ensemble des faits mis à sa charge. Son conseil appelle à un examen du dossier « avec un peu de bienveillance », estimant que les éléments reprochés à son client ne sauraient justifier une telle mesure.

Les poursuites font suite à un message publié le 7 décembre 2025 dans un groupe WhatsApp, au moment où des individus présentés comme des mutins intervenaient sur la télévision nationale du Bénin. Le député aurait alors écrit : « c’est la fête ». Une publication que l’intéressé affirme avoir été sortie de son contexte.

🇧🇯 Affaire tentative de coup d'état déjoué || Le député Soumaïla Sounon Boké qui a écrit dans un groupe WhatsApp : « c’est la fête » le 07 décembre passé ira faire la fête de Noël avec les détenus de la prison civile de Missérété. Il a été déposé en prison ce mardi 23 décembre… pic.twitter.com/XZ6rYUG91u — Actualités229🇧🇯 (@actualites229) December 23, 2025



À l’issue de la procédure, Soumaïla Sounon Boké a été envoyé à la prison civile de Missérété. Son procès est prévu pour le mardi 30 décembre 2025, dans le cadre d’une procédure de flagrance, selon son avocat. Les Démocrates, parti de Sounon Bouké, n’ont pas encore réagi officiellement. Après Candide Azannaï, président du parti Restaurer l’espoir et ancien ministre de la Défense, le député Sounon Bouké est la deuxième personnalité politique béninoise placée en détention provisoire dans le cadre de cette affaire, mais le premier à être jugé.