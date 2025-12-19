Bénin : L’opposant Candide Azannaï devant la CRIET ce vendredi

Au Bénin, seulement une semaine après son interpellation devant le siège de son parti à Cotonou, Candide Azannaï, président du parti Restaurer l’Espoir est annoncé ce vendredi devant le procureur spécial de la CRIET (Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme).

Bénin : Candide Azannaï devant le le procureur spécial de la CRIET ce jour

Selon des sources locales, l’ancien ministre Candide Azannaï est attendu ce vendredi 19 décembre 2025 devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). À l’issue de cette première présentation, plusieurs options restent ouvertes : une remise en liberté sans condition, une mise sous convocation ou un placement sous mandat de dépôt.

D’après les informations recueillies ces derniers jours, Candide Azannaï aurait été interpellé dans le cadre des enquêtes liées à la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025. Pour l’heure, aucune communication officielle n’a été faite par les autorités judiciaires sur les charges éventuelles retenues contre lui.

Ancien soutien de premier plan du président Patrice Talon, Candide Azannaï a occupé le poste de ministre de la Défense avant de rompre avec le pouvoir en 2017, année de sa démission du gouvernement. Depuis lors, il s’est imposé comme l’une des figures les plus critiques de l’opposition béninoise, multipliant les prises de position contre la gouvernance actuelle.