© Bénin : après un butin mal partagé, un braqueur livre ses complices

Au Bénin, un braqueur a livré ses complices à la Police républicaine. La scène se déroule à Parakou, dans le nord du pays. Mécontent du partage d’un butin, il a décidé de dénoncer toute la bande.

Bénin : bande de braqueurs présumés vole en éclats à Parakou

Un réseau de braqueurs vole en éclats à Parakou, dans le deuxième arrondissement. Selon les enquêteurs, les membres du réseau opéraient généralement à trois, embarqués sur une même motocyclette. « Leur mode opératoire était bien rodé : ils se déplaçaient à trois sur une motocyclette de marque Bajaj, profitant de la pénombre pour agir. »

À chaque opération, l’un des membres se plaignait de la petite part du butin qui lui était attribuée. N’ayant pas obtenu gain de cause après ses nombreuses plaintes, il décide de se venger. Il choisit le frère de l’un de ses deux compagnons comme cible. « Il a appâté le jeune frère de l’un de ses deux amis, qui cherchait à vendre un téléphone portable. L’objectif était de lui arracher l’appareil », a confié la police.

Alertés, les deux autres membres du groupe ont immédiatement soupçonné leur ami. Interpellé, il refuse de restituer le téléphone portable. Ils décident alors de le conduire au poste de police. C’est ainsi que toute la bande s’est retrouvée devant les éléments du commissariat. Les deux autres ne s’attendaient pas à ce qu’il fasse couler toute l’équipe. À leur grande surprise, il a tout dévoilé. Il a surtout précisé qu’il avait arraché le téléphone pour se venger et compenser le partage « inéquitable » des précédents butins.