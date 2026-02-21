Bénin : après un butin mal partagé, un braqueur livre ses complices

Durée de lecture : 2 minutes
Bénin : après un butin mal partagé, un braqueur livre ses complices
© Bénin : après un butin mal partagé, un braqueur livre ses complices

Au Bénin, un braqueur a livré ses complices à la Police républicaine. La scène se déroule à Parakou, dans le nord du pays. Mécontent du partage d’un butin, il a décidé de dénoncer toute la bande.

Bénin : bande de braqueurs présumés vole en éclats à Parakou

Un réseau de braqueurs vole en éclats à Parakou, dans le deuxième arrondissement. Selon les enquêteurs, les membres du réseau opéraient généralement à trois, embarqués sur une même motocyclette. « Leur mode opératoire était bien rodé : ils se déplaçaient à trois sur une motocyclette de marque Bajaj, profitant de la pénombre pour agir. »

Bénin : deux ministres démissionnent du Gouvernement
Bénin : La Cheffe Keith Sonon s’attire la foudre des béninois

À chaque opération, l’un des membres se plaignait de la petite part du butin qui lui était attribuée. N’ayant pas obtenu gain de cause après ses nombreuses plaintes, il décide de se venger. Il choisit le frère de l’un de ses deux compagnons comme cible. « Il a appâté le jeune frère de l’un de ses deux amis, qui cherchait à vendre un téléphone portable. L’objectif était de lui arracher l’appareil », a confié la police.

Bénin : répression contre les camions hors gabarit
Bénin : le message de Joseph Djogbénou au personnel parlementaire

Alertés, les deux autres membres du groupe ont immédiatement soupçonné leur ami. Interpellé, il refuse de restituer le téléphone portable. Ils décident alors de le conduire au poste de police. C’est ainsi que toute la bande s’est retrouvée devant les éléments du commissariat. Les deux autres ne s’attendaient pas à ce qu’il fasse couler toute l’équipe. À leur grande surprise, il a tout dévoilé. Il a surtout précisé qu’il avait arraché le téléphone pour se venger et compenser le partage « inéquitable » des précédents butins.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique sur 7 | Média d’actualités Côte d’Ivoire, politique, économie est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique sur 7 | Média d’actualités Côte d’Ivoire, politique, économie 2026