Le Burkina Faso lancé dans un projet d’une centrale électrique de 200 MW

Au Burkina Faso, l’entreprise émirienne Mark Cables a annoncé ce lundi 26 janvier 2026 s’engager dans un gros projet de centrale électrique. Cette nouvelle centrale thermique devra fournir 200 MW.

Burkina Faso : 180 millions d’euros pour s’offrir une nouvelle centrale électrique

Ce lundi 26 janvier 2026, l’entreprise émirienne Mark Cables a annoncé officiellement s’engager dans un gros projet de centrale électrique au Burkina Faso. Ce projet de centrale vaut un montant de 180 millions d’euros. C’est soit plus de 118 millards de francs CFA.

200 MW, sera la puissance de cette nouvelle centrale thermique. C’est soit à peu près la moitié de la capacité disponible en 2025 au Burkina Faso. Il faut noter que la phase de développement du projet a été bouclée en six mois. Un temps record selon l’entreprise qui explique cette performance par la « collaboration étroite avec les autorités ».

Aussi, des efforts ont été faits dans le domaine. 2024 a été marquée par la croissance importante des capacités solaires faisant bondir la production générale d’électricité de 25 %. Malgré cela, c’est encore trop peu, le secteur reste en déficit structurel. En 2024, le Burkina Faso a importé la moitié de sa consommation électrique – majoritairement du Ghana et de Côte d’Ivoire, selon les données du ministère de l’Énergie.

La nouvelle infrastructure a donc pour but de « stabiliser le réseau » et de « réduire la dépendance aux importations énergétiques » précise l’entreprise émirienne qui inscrit son projet dans le système d’échange d’énergie régionale électrique, le WAPP. La demande énergétique est en croissance permanente. Et ceci, du fait de la croissance démographique et du développement industriel.