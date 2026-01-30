© Burkina Faso : le gouvernement adopte la création de l’Agence de gestion du péage

Au Burkina Faso, à l’issue du Conseil des ministres tenu ce jeudi 29 janvier 2026 à Ouagadougou, le gouvernement a décidé de l’adoption d’un projet de décret portant création de l’Agence de gestion du péage (AGP).

Burkina Faso : l’Agence de gestion du péage (AGP) va voir le jour

Au Burkina Faso, au terme du Conseil des ministres de ce jeudi, plusieurs décisions ont été prises. Au titre des décisions majeures, le Conseil a adopté un projet de décret portant création de l’Agence de gestion du péage (AGP). Il s’agit d’une nouvelle structure qui a pour objectif d’assurer la continuité du service public de péage dans des conditions optimales d’efficacité et de qualité. Et ceci, tout en professionnalisant l’activité à travers une entité spécialisée dotée d’une gouvernance adaptée.

Selon le gouvernement d’Ibrahim Traoré, l’Agence de gestion du péage sera chargée de la gestion et de l’exploitation du système de péage, de la mobilisation et du recouvrement des recettes y afférentes, ainsi que de toute autre activité connexe qui pourrait lui être confiée par l’État dans le domaine du péage. L’adoption de ce décret permet la création formelle de l’AGP, conformément aux dispositions du décret n°2014-609/PRES/PM/MEF/MFPTSS du 24 juillet 2014, qui fixe les conditions et modalités de création, de gestion et de suppression des établissements publics de l’État au Brukina Faso.

Aussi, le Conseil des ministre a adopté un projet de décret portant approbation des statuts particuliers de l’Agence de gestion du péage. Ce texte vise à doter la nouvelle structure des instruments réglementaires nécessaires à l’accomplissement de ses missions, conformément au décret n°2014-613/PRES/PM/MEF du 24 juillet 2014 relatif au statut général des établissements publics de l’État à caractère administratif.

La mise en place de l’AGP s’inscrit dans la dynamique de modernisation de la gestion des infrastructures routières et de sécurisation des ressources financières destinées à leur entretien et à leur développement au Burkina Faso.