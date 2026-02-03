Burkina Faso : Ibrahim Traoré met 2000 motos à la disposition de la police

Durée de lecture : 2 minutes
Burkina Faso : Ibrahim Traoré met 2000 motos à la disposition de la police
© Burkina Faso : Ibrahim Traoré met 2000 motos à la disposition de la police

Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a officiellement remis ce lundi 2 février 2026, un lot de 2 000 motos à la Police nationale. Cette dotation vise à accroître la mobilité des forces de sécurité face à la criminalité et aux défis sécuritaires qui frappent le pays.

Burkina Faso : 2000 motos pour la police nationale

Lors d’une cérémonie solennelle à Ouagadougou ce lundi, le capitaine Ibrahim Traoré a remis les clés de 2 000 motos au ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire Mahamadou Sana. Cette commande spéciale porte sur des motos de marque « Yento », un nom chargé de sens puisqu’il signifie « sécurité » en langue gulmancema, parlée dans l’est du Burkina Faso.

Burkina Faso : Ibrahim Traoré dissout tous les partis politiques
« Extraordinaire » Ibrahim Traoré, le Burkina pulvérise tout

Pour les autorités du Burkina Faso, cet investissement vise à pallier les difficultés d’accès dans certaines zones urbaines et rurales. « Ces engins permettront aux forces de police d’intervenir plus rapidement et d’accéder plus facilement aux zones difficiles ou exposées à la criminalité », a précisé le capitaine Ibrahim Traoré. Le Président du Faso a aussi exhorté la hiérarchie policière à renforcer le « maillage sécuritaire » du territoire afin que les populations « se sentent en sécurité dans les villes comme ailleurs ». Cette dotation s’inscrit dans une stratégie plus large de défense intérieure, alors que le pays reste confronté à une menace terroriste persistante depuis 2015.

Burkina Faso : des scènes de corruption diffusées à la télévision nationale
Burkina Faso : le gouvernement adopte la création de l’Agence de gestion du péage

Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, le capitaine Traoré a fait de la reconquête du territoire et de la sécurité des populations sa priorité absolue, multipliant les acquisitions d’équipements militaires et de sécurité pour les forces régulières et leurs supplétifs civils (VDP).

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026