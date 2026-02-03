© Burkina Faso : Ibrahim Traoré met 2000 motos à la disposition de la police

Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a officiellement remis ce lundi 2 février 2026, un lot de 2 000 motos à la Police nationale. Cette dotation vise à accroître la mobilité des forces de sécurité face à la criminalité et aux défis sécuritaires qui frappent le pays.

Burkina Faso : 2000 motos pour la police nationale

Lors d’une cérémonie solennelle à Ouagadougou ce lundi, le capitaine Ibrahim Traoré a remis les clés de 2 000 motos au ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire Mahamadou Sana. Cette commande spéciale porte sur des motos de marque « Yento », un nom chargé de sens puisqu’il signifie « sécurité » en langue gulmancema, parlée dans l’est du Burkina Faso.

Pour les autorités du Burkina Faso, cet investissement vise à pallier les difficultés d’accès dans certaines zones urbaines et rurales. « Ces engins permettront aux forces de police d’intervenir plus rapidement et d’accéder plus facilement aux zones difficiles ou exposées à la criminalité », a précisé le capitaine Ibrahim Traoré. Le Président du Faso a aussi exhorté la hiérarchie policière à renforcer le « maillage sécuritaire » du territoire afin que les populations « se sentent en sécurité dans les villes comme ailleurs ». Cette dotation s’inscrit dans une stratégie plus large de défense intérieure, alors que le pays reste confronté à une menace terroriste persistante depuis 2015.

Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, le capitaine Traoré a fait de la reconquête du territoire et de la sécurité des populations sa priorité absolue, multipliant les acquisitions d’équipements militaires et de sécurité pour les forces régulières et leurs supplétifs civils (VDP).