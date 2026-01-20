Paul Damiba extradé, le Togo confirme

Paul Damiba extradé au Burkina Faso ? Le Togo répond oui. Selon la demande d’extradition reçue par le Togo, il est poursuivi pour des « chefs de détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite criminel, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux ». Dans un communiqué en date du 19 janvier 2026, le ministre togolais de la justice a donné des précisions sur la procédure ayant conduit à l’extradition de l’ancien président burkinabè.

Le Togo confirme avoir extradé Paul Damiba vers le Burkina Faso

C’est désormais officiel ! L’ancien président burkinabè est extradé vers son pays. « Conformément à la procédure en matière d’extradition au Togo, Monsieur DAMIBA Paul-Henri Sandaogo a été interpellé le 16 janvier 2026, en exécution du mandat d’arrêt qui faisait corps avec la demande d’extradition reçue, puis écroué », a indiqué le ministre togolais de la Justice ce mardi.

Interpellé par les services de sécurité togolais, Damiba a été présenté à la chambre d’instruction de la cour d’appel de Lomé. C’est à l’issue de cette audience que le Togo a donné un avis favorable à la requête d’extradition formulée par le Burkina Faso. Le ministre togolais de la Justice assure que la procédure s’est déroulée dans les normes requises.

Il a précisé que le Togo a surtout accepté l’extradition en tenant compte des garanties offertes par la partie burkinabè « quant au respect de l’intégrité physique et de la dignité de Monsieur DAMIBA Paul-Henri Sandaogo, de ses droits au cours de la procédure, notamment celui d’un procès équitable, et l’absence de la peine de mort ». Paul Damiba été remis aux autorités burkinabè le 17 janvier 2026.

Au Burkina Faso, le nom de Damiba est cité dans des dossiers de tentative de coup d’État. Il est accusé comme étant le commanditaire d’actes subversifs visant le régime militaire. En octobre 2024, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la Transition burkinabè, avait indiqué que des discussions était en cours avec le Togo pour l’extradition de Paul Damiba.