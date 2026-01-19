Burkina Faso : L’assassin de la Ministre Viviane Compaoré arrêté

Mme feu Viviane Compaoré, ancienne Ministre des Transports et du Tourisme du Burkina Faso, puis Ministre de l’Intégration régionale. Retrouvée morte le 10 janvier dernier, ses meurtriers couraient jusqu’à ce week-end avec l’arrestation d’un de ses cousins germains pour son assassinat.

Viviane Compaoré tuée par pure rancœur

L’enquête de l’assassinat de Mme Viviane Compaoré a enregistré une avancée majeure ce week-end. Très tôt ce lundi 19 janvier 2015, les autorités judiciaires du Burkina Faso annoncent la mise aux arrêts d’un certain B. W. Y. (26 ans), membre de la famille élargie de la victime.

Cet homme serait déjà passé aux aveux, selon les services du procureur, qui fait filtrer certaines raisons évoquées par l’homme pour justifier son acte. Le suspect aurait expliqué que l’ancienne Ministre du Président Blaise Compaoré est à la base de “ses échecs”. Elle l’aurait accusé plusieurs fois de vol, ce qui aurait fermé certaines portes dans son parcours de vie.

C’est donc porté par une rancœur tenace qu’il se serait introduit chez la victime pour l’assassiner. Et les forces de l’ordre qui ont procédé à son arrestation auraient retrouvé sur lui des objets appartenant à la défunte. Ce sont notamment ses téléphones et une tablette.

La police burkinabé a placé le suspect en détention le temps pour la justice de boucler l’enquête. En dehors de son poste de Ministre, Mme Viviane Compaoré a été gouverneure de la région du Nord. Elle a aussi été élue députée du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), parti politique fondé par Blaise Compaoré après l’assassinat de Thomas Sankara.