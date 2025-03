Le Burkina Faso connaît une ascension fulgurante en termes de mobilité urbaine. Avec le projet Letsgo, le pays dirigé par Ibrahim Traoré dispose désormais de son premier service de taxi entièrement électrique. Cette révolution dans la mobilité urbaine a vu le jour ce 27 février 2025 à Ouagadougou.

Burkina Faso : un engagement écologique affirmé avec Letsgo

Le Burkina Faso a franchit ainsi un grand pas vers la modernité, selon Patrick Paré, promoteur du projet. “Nous prouvons qu’il est possible d’allier modernité, confort et respect de l’environnement. Nos véhicules sont conçus pour offrir une expérience haut de gamme avec zéro émission de CO₂”, a déclaré le promoteur.

Une application pour une expérience moderne et fluide

Ces nouveaux véhicules électriques sont accompagnés d’une application conçue pour les utilisateurs. Grâce à cette application, un utilisateur peut commander un véhicule et suivre son trajet en temps réel. Ce service est accessible à tout usager disposant d’un smartphone Android et souhaitant bénéficier d’un transport moderne.

De plus, le paiement des courses est facilité et adapté aux moyens locaux. Les paiements peuvent s’effectuer via des services mobiles tels que Moov Money ou Wave, ainsi que par carte bancaire.

Un service ancré dans l’identité burkinabè

Selon les informations disponibles, le promoteur du projet souhaite donner à ce service une identité burkinabè forte. Ainsi, tous les chauffeurs embauchés pour conduire ces véhicules seront exclusivement burkinabè. Cette décision contribue d’une part à l’économie locale et à l’insertion professionnelle des habitants. D’autre part, le projet met en avant la culture nationale en intégrant des éléments culturels dans l’expérience des usagers.

Cela se traduit notamment par des playlists musicales reflétant la diversité artistique du Burkina Faso. Ce projet illustre une avancée majeure pour la mobilité durable au Burkina Faso, en combinant innovation technologique, responsabilité écologique et valorisation de l’identité culturelle nationale.