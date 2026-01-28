CAN 2025 : Ousmane Sonko rencontre la diaspora sénégalaise au Maroc

En visite officielle au Maroc pour deux jours, le Premier Ministre sénégalais, Ousmane Sonko a rencontré ce mardi 27 janvier 2026 à Casablanca, la diaspora sénégalaise. Une rencontre qui intervient dix jours après la finale chaotique de la CAN 2025. Un match qui a provoqué des tensions entre supporters sénégalais et marocains. Lors de cette rencontre Ousmane Sonko a délivré un message d’apaisement, devant près d’un millier de personnes.

CAN 2025 : Ousmane Sonko appelle la diaspora sénégalaise au Maroc à l’apaisement

En dépit d’une météo déchaînée ce mardi 27 janvier 2026, les supporters du Premier Ministre sénégalais Ousmane Sonko se sont largement mobilisés à Casablanca. Mais, c’est avec trois heures de retard sur le programme initial qu’Ousmane Sonko a fait son entrée. Le chef du gouvernement sénégalais a été très acclamé par ses partisans à son entrée.

Lors de son discours, Ousmane Sonko a évoqué bien évidemment la CAN 2025. Il a misé sur la nécessité de dépassionner les débats et aussi la politique intérieure. « Ousmane Sonko a rappelé à la communauté sénégalaise les relations de fraternité qu’entretiennent le royaume chérifien et le Sénégal », synthétise Amadou Chérif Diouf, secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’extérieur au micro de RFI.

« Sa venue est tombée à pic », a lancé Babacar Ndiaye, président de l’association des Sénégalais résidant au Maroc. « On l’attendait et Dieu a fait que cela coïncide avec le post-CAN. Son discours va apaiser. », a-t-il même ajouté.

Pour rappel, les Sénégalais constituent la première communauté étrangère résidant dans le royaume du Maroc.