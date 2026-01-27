© CAN 2025 : Ousmane Sonko lance un autre appel depuis Rabat

Comme nous l’avions annoncé, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, a effectué un déplacement à Rabat au Maroc ce lundi 26 janvier 2026. Le Chef du Gouvernement sénégalais a assuré lors de sa visite que la relation entre le Sénégal et le Maroc demeurait solide malgré les tensions provoquées par la finale de la CAN 2025.

Sénégal : à Rabat, Ousmane Sonko veut la paix après la finale chaotique de la CAN 2025

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a confié à Rabat que l’amitié sénégalo-marocaine était « plus forte que les émotions » suscitées par la finale chaotique de la CAN 2025. Elle a été en effet remportée le 18 janvier par le Sénégal face au Maroc après de nombreux incidents. En effet, depuis ce match, des supporters des deux pays s’écharpent sur les réseaux sociaux au sujet des incidents qui ont entaché la fin de la rencontre.

Ousmane Sonko a affirmé que sa visite au Maroc n’était pas « un voyage d’apaisement », mais « de confirmation, de dépassement et de refondation du lien à hauteur de deux nations qui se respectent, se reconnaissent et se projettent ensemble ». Le Premier ministre s’exprimait lors des travaux d’une commission mixte entre les deux pays, co-présidée avec le chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch. « Les dérapages observés ici ou là ne doivent être ni niés ni dramatisés. Ils doivent être requalifiés comme des excès émotionnels produits par la ferveur et non comme des fractures politiques ou culturels. Car le sport, aussi passionné soit-il, est trop fluet pour résumer les relations entre nos deux nations », a ajouté Ousmane Sonko devant des membres des gouvernements marocain et sénégalais.

Le Premier ministre @SonkoOfficiel et son homologue marocain, M. Aziz AKHANNOUCH, ont co-présidé, ce lundi 26 janvier, à Rabat, l’ouverture de la Grande Commission mixte de coopération entre le Sénégal et le Maroc. Extraits du discours prononcé par le Chef du Gouvernement. pic.twitter.com/KJ72ZDRyiD — Gouvernement du Sénégal (@GouvernementSN) January 26, 2026

De son côté, Aziz Akhannouch a rappelé que les relations entre le Maroc et le Sénégal étaient : « Le sport est un outil pour rapprocher les peuples. Les relations sénégalo-marocaines sont construites sur des bases solides, comprenant des aspects humains, religieux et économique. »

À noter qu’au terme de cette 15e session de la commission mixte, 17 accords ont été signés dans les domaines de l’enseignement supérieur, de l’industrie, de l’agriculture ou de l’économie numérique entre le Maroc et le Sénégal. La visite d’Ousmane Sonko et de son importante délégation constituée de plusieurs ministres va se poursuivre ce mardi dans le royaume.