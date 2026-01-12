Sénégal : Bassirou Diomaye Faye en tournée au Moyen-Orient

Durée de lecture : 2 minutes
Sénégal : Bassirou Diomaye Faye en tournée au Moyen-Orient
© Sénégal : Bassirou Diomaye Faye en tournée au Moyen-Orient

Au Sénégal, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar dans la matinée de ce lundi 12 janvier 2026. Le numéro un sénégalais file vers le Moyen-Orient pour une importante tournée.

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye en route pour le Koweït et lesx Émirats arabes unis

Le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est actuellement en route pour qui le Moyen-Orient. Un voyage qui va le conduire successivement au Koweït et aux Émirats arabes unis. La mission diplomatique débutera par une visite officielle au Koweït, prévue du 12 au 14 janvier 2026. Durant ces trois jours, le Chef de l’État sénégalais aura des entretiens de haut niveau visant à consolider les relations bilatérales entre Dakar et Koweït City. Les deux pays entendent en effet, explorer de nouvelles perspectives de coopération dans plusieurs domaines stratégiques.

Sénégal : Le PRP de Déthié Fall écarte Ibrahima Ndiaye
Sénégal : Le bilan du Président Bassirou Diomaye Faye en Casamance

Le Président Bassirou Diomaye Faye poursuivra ensuite son périple vers Abu Dhabi. Là, il prendra part à la Semaine de la Durabilité, un forum international de premier plan qui se tiendra les 14 et 15 janvier 2026. Cet événement rassemble chaque année les décideurs mondiaux autour des défis cruciaux du développement durable, de la transition énergétique et de l’innovation technologique.

Sénégal : Diomaye Faye reçoit les vœux de Nouvel An des corps constitués
Sénégal : Pape Malick Ndour réclame sa liberté provisoire

« Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce matin pour un déplacement au Moyen-Orient. Ce voyage s’inscrit dans le cadre d’une visite officielle au Koweït, prévue du 12 au 14 janvier 2026, consacrée au renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et l’État du Koweït. À l’issue de cette étape, le Chef de l’État participera à la Semaine de la Durabilité d’Abu Dhabi, les 14 et 15 janvier 2026, un rendez-vous international majeur dédié aux enjeux de développement durable, de transition énergétique et d’innovation. », a même communiqué le gouvernement du Sénégal.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026