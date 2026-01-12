© Sénégal : Bassirou Diomaye Faye en tournée au Moyen-Orient

Au Sénégal, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar dans la matinée de ce lundi 12 janvier 2026. Le numéro un sénégalais file vers le Moyen-Orient pour une importante tournée.

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye en route pour le Koweït et lesx Émirats arabes unis

Le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est actuellement en route pour qui le Moyen-Orient. Un voyage qui va le conduire successivement au Koweït et aux Émirats arabes unis. La mission diplomatique débutera par une visite officielle au Koweït, prévue du 12 au 14 janvier 2026. Durant ces trois jours, le Chef de l’État sénégalais aura des entretiens de haut niveau visant à consolider les relations bilatérales entre Dakar et Koweït City. Les deux pays entendent en effet, explorer de nouvelles perspectives de coopération dans plusieurs domaines stratégiques.

Le Président Bassirou Diomaye Faye poursuivra ensuite son périple vers Abu Dhabi. Là, il prendra part à la Semaine de la Durabilité, un forum international de premier plan qui se tiendra les 14 et 15 janvier 2026. Cet événement rassemble chaque année les décideurs mondiaux autour des défis cruciaux du développement durable, de la transition énergétique et de l’innovation technologique.

« Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce matin pour un déplacement au Moyen-Orient. Ce voyage s’inscrit dans le cadre d’une visite officielle au Koweït, prévue du 12 au 14 janvier 2026, consacrée au renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et l’État du Koweït. À l’issue de cette étape, le Chef de l’État participera à la Semaine de la Durabilité d’Abu Dhabi, les 14 et 15 janvier 2026, un rendez-vous international majeur dédié aux enjeux de développement durable, de transition énergétique et d’innovation. », a même communiqué le gouvernement du Sénégal.