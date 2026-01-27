Sénégal : l’actrice Halima Gadji est morte à 37 ans

Décès brutal de l’actrice Halima Gadji survenu le lundi 26 janvier 2026. Célèbre actrice de la série « Maîtresse d’un homme marié », elle est décédée des suites d’un malaise à l’âge de 37 ans. La nouvelle a plongé le monde du cinéma sénégalais dans la tristesse.

Halima Gadji, star de « Maîtresse d’un homme marié », n’est plus

Halima Gadji alias Marème Dial n’est plus. L’actrice sénégalaise est passée de vie à trépas des suites d’un malaise. Quelques heures avant l’annonce de son décès, sa page Facebook, où elle cumule 1 million d’abonnés, publiait un dernier post invitant les jeunes à participer à un casting en vue de la réalisation de la saison 2 de « Nouvelle Rien ».

Actrice, elle était aussi consultante mode, mannequin et entrepreneuse. Marème est née en 1989, à Dakar, entre les quartiers de la Médina et Sacré-Cœur, d’une mère marocaine-algérienne et d’un père sénégalais. Elle avait d’abord commencé par le mannequinat avant de découvrir le monde du cinéma. Très tôt, alors qu’elle venait de quitter le système scolaire en classe de 5e, Halima a convaincu des marques de la choisir pour représenter leurs produits dans des publicités en tant que mannequin.

Ses premières expériences dans le cinéma ont été validées dans des séries comme « Tundu Wundu », réalisée en 2015 par Abdoulahad Wone. Elle avait également participé à « Sakho & Mangane », une série policière diffusée sur Netflix et Canal+ Afrique. Son succès s’est ensuite étendu en Afrique et même au-delà grâce à la série « Maîtresse d’un homme marié », produite par Marodi TV et diffusée de 2019 à 2021.