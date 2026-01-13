© Sénégal : Bassirou Diomaye Faye reçu avec des honneurs au Koweït

Parti ce lundi 12 janvier 2026 pour une tournée de quelques jours, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé hier en début de soirée au Koweït. Un voyage qui s’inscrit dans le cadre d’une visite officielle destinée à renforcer les relations bilatérales entre Dakar et Koweït City.

Koweït : Bassirou Diomaye Faye bien accueilli

Le Président Bassirou Diomaye Faye a quitté le Sénégal ce lundi en direction du Koweït. En provenance de Dakar, le Chef de l’État sénégalais a été accueilli avec les honneurs par le Prince héritier Cheikh Sabah Khaled Al Ahmad Al Sabah, le Premier ministre Cheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, ainsi que par le chef de la mission d’honneur, Dr Cheikh Bassel Homoud Al-Malek Al-Sabah, Conseiller auprès du Conseil des ministres.

Un accueil bien solennel qui témoigne de la considération accordée au Sénégal et reflète l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. Le déplacement présidentiel s’inscrit dans le cadre d’une visite officielle prévue du 12 au 14 janvier 2026. Cette visite est axée sur le renforcement du partenariat bilatéral, notamment dans les domaines économique, financier et de développement.

À l’issue de son séjour au Koweït, Bassirou Diomaye Faye se rendra à Abou Dhabi pour prendre part à la Semaine de la Durabilité, prévue les 14 et 15 janvier 2026. Ce forum international majeur sera consacré aux enjeux de développement durable, de transition énergétique et d’innovation. Cet événement rassemble chaque année les décideurs mondiaux autour des défis cruciaux du développement durable, de la transition énergétique et de l’innovation technologique.