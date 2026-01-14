© CAN 2027 : Le tirage au sort du tour préliminaire a livré son verdict

Alors que les demi-finales de la CAN 2025 se disputent ce mercredi soir, le tirage au sort du tour préliminaire des qualifications de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Kenya, Ouganda, Tanzanie 2027 a déjà livré son verdict. Les affiches sont connues.

CAN 2027 : Les affiches du tour préliminaire

Pour ce tour préliminaire de la CAN 2027, douze équipes, les moins bien classées du continent au classement FIFA, sont engagées. À l’issue des confrontations, six vainqueurs rejoindront les 42 autres associations membres de la CAF déjà qualifiées pour la phase de groupes des éliminatoires.

Les Seychelles accueilleront le Lesotho lors du match aller. En Afrique de l’Est, Djibouti recevra le Soudan du Sud pour la première manche de leur double confrontation. Le Tchad sera à domicile face au Burundi, tandis que la Somalie accueillera l’île Maurice pour le match aller. L’Érythrée recevra l’Eswatini, et São Tomé-et-Príncipe sera l’hôte de l’Éthiopie lors de la première manche de leur opposition.

Résultats du tirage – Tour préliminaire de la CAN 2027 :

M1 & M2 : Djibouti – Soudan du Sud

M3 & M4 : Tchad – Burundi

M5 & M6 : Somalie – Maurice

M7 & M8 : Seychelles – Lesotho

M9 & M10 : Érythrée – Eswatini

M11 & M12 : São Tomé-et-Príncipe – Éthiopie

Les matchs se disputeront lors de la prochaine fenêtre internationale FIFA, du 25 au 31 mars 2026. La CAN Kenya, Ouganda, Tanzanie 2027 entrera dans l’histoire en devenant la première Coupe d’Afrique des Nations coorganisée par trois pays.

Pour rappel, les demi-finales de la CAN 2025 se jouent ce soir. Sénégal vs Egypte à 17h GMT et Nigeria vs Maroc à 20h GMT.